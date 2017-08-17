Опубликованы первые шпионские фото обновленного седана Nissan Altima

Руководство Nissan собирается провести презентацию нового седана Altima в рамках Нью-Йоркской автовыставке, открытие которой состоится в конце марта. Новинка получит более современный дизайн и ряд технических изменений.

На страницах иностранных изданий появились фотографии тестового прототипа Nissan Altima шестой генерации. По снимкам можно понять, как автомобиль будет выглядеть в целом, хотя его кузов скрывает камуфляжная плёнка. Некоторые элементы дизайна седан может позаимствовать у «старшей» модели Maxima.

Кроме того, японские дизайнеры черпали вдохновение в концепте Vmotion 2.0 при разработке новинки. В салоне над центральной консолью появился большой сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, а дефлекторы обдува расположились немного ниже.

Ожидается, что расстояние между осями у Nissan Altima 2019 модельного года несколько увеличится относительно предшественника.

Инсайдеры отмечают, что новый автомобиль получит 4- и 6-цилиндровые моторы, с которыми будут трудиться бесступенчатая трансмиссия CVT и система полного привода.