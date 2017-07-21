Ателье Pininfarina наладит серийное производство водородного суперкара H2 Speed

Ателье Pininfarina наладит серийное производство суперкара H2 Speed, которое ограничат 12 экземплярами. Впервые концептуальную модель суперкара, работающего на водороде, представили в 2016 году во время автошоу в Женеве.

От прототипа серийный суперкар отличает большими размерами. Теперь габариты Pininfarina H2 Speed следующие: длина – 4 730 мм, высота – 1 956 мм, ширина – 1 113 мм. Несмотря на это вес автомобиля остался прежним – 1,42 тонны. За счет больших размеров посадка водителя стала более комфортной.

Серийная версия водородного суперкара Pininfarina H2 Speed получит новый двигатель, который специально разработала компания GreenGT. О технических характеристиках силовой установки на данный момент нет информации, однако суперкар получит бак на 8,6 кг для водорода, который можно заправить за три минуты.

Концепт-кар Pininfarina H2 Speed был оснащен мотором мощностью 500 л. с. и баком на 6,1 кг водорода. Прототип набирал первую «сотню» всего за 3,4 секунды. Компания уточнила, что водородный суперкар предназначен только для гоночных треков. Ожидается, что новинку будут предлагать по цене от 2,5 млн долларов.