Шеф-дизайнер Jaguar хочет создать F-Type в кузове седан

Компания Jaguar планирует разработать седан на базе спорткара Jaguar F-Type, который, вероятнее всего, будет позиционироваться как модные в наши дни «четырехдверные купе». Разработчики уверены, что такая модель станет более практичной, не менее стильной, чем вариант в кузове купе с двумя дверями.

Ян Каллум, главный дизайнер компании Jaguar, в рамках международного автосалона в Женеве пообщался с журналистами австралийского портала Car Advice и отметил, что он хотел бы выпустить спорткар Jaguar F-Type с четырьмя дверями. Господин Каллум намекнул, что такая модель уже находится в разработке.

«Изначально идея создать четырехдверное купе принадлежала компании Jaguar, а уже после Mercedes-Benz выпустил CLS, назвав себя создателем такого типа кузова. Мы планируем вернуть себе своё законное звание», – заявил господин Каллум.

К сожалению, топ-менеджер не уточнил, о каком именно автомобиле идёт речь. Вероятнее всего, дизайнер имел ввиду Jaguar XJ, который представляет собой спортивный седан с покатой формой крыши. Не исключено, что новинка от Jaguar станет суперкаром и составит конкуренцию седану Mercedes-AMG GT.