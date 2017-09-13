Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» выбрали претендентов 2018 года

28 марта в рамках автошоу в Нью-Йорке состоится торжественное награждение международной премии «World Car of the Year 2018». Сегодня организаторы мероприятия опубликовали список претендентов на звание «Всемирного автомобиля» этого года на официальном сайте конкурса во время автошоу в Женеве. В прошлом году звание «Всемирное авто 2017» получил Jaguar F-Pace.

В этом году получить премию смогут Mazda CX-5, Volvo XC60 и Range Rover Velar. Жюри из 82 автожурналистов представит победителя 28 марта.

Также в рамках конкурса на автошоу в Нью-Йорке специалисты представят «Лучшее представительское авто 2018 года», «Лучшее спортивное авто», «Самое зеленое авто», а также «Лучший городской автомобиль». В качестве претендентов на «Лучший автомобиль премиум-класса» были предложены Audi A8 и две модели Porsche(Cayenne и Panamera). Среди спортивных машин этого года представили Lexus LC 500, BMW M5 и Honda Civic Type R.