Стоимость такси в России вырастет вдвое

Жители России будут двое больше платить за такси. Такая новость 8 марта распространилась по отечественным СМИ после того, как стало известно, что до конца текущего месяца в Госдуму внесут соответствующий законопроект.

Имеется в виду проект, предполагающий сокращение в России рабочего времени водителей такси. Кроме того, понятия агрегаторов, их ответственности и санкций, должны быть введены в правовое поле РФ. Все это приведет к подорожанию услуг извоза по всей стране.

По словам депутата Александра Старовойтова, если правительство не активизирует работу по изменению законодательства, контролирующего такси, то законопроект будет внесен по инициативе комитета по транспорту и строительству Госдумы.

Господин Старовойтов напомнил, что в нынешнее время в России легальный таксист, арендующий машину, получает за нее в сутки примерно 1,5-2 тысячи рублей. Чтобы эту аренду «отбить», водителю приходится работать 12-16 часов в день. Это приводит к усталости таксиста, что можно прировнять к алкогольному опьянению.

Законопроектом будет утвержден 8-часовой трудовой день для таксистов. Грубо говоря, он сократится вдвое. Соответственно, чтобы водители не работали «в минус», им придется брать с пассажиров в два раза большую плату за извоз.