В феврале российские продажи Renault увеличились на 17%

Были представлены сведения о реализации Renault в России в феврале. В прошлом месяце у компании было приобретено 11 268 новых машин, что превышает показатели прошлого года на 17%.

По итогам первых двух месяцев текущего года автопроизводитель Renault реализовал 19 148 новых автомобилей на авторынке России, что на 29% выше показателей 2017 года. Благодаря высокому уровню реализации Renault, компания оказалась 4 самой популярной маркой в России. Кроме того, в 2017 году бренду принадлежало 8% рынка, в этом году доля выросла до 8,1%.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется Renault Duster. В этом году было приобретено на 13% больше кроссоверов – 3 659 единиц. С разницей почти в тысячу авто следом идет Kaptur, продажи которого выросли на 46% до 2 667 авто. Третье место занял седан Renault Logan с продажами 2 367 авто, что на 4% больше показателей 2017 года. Стоит отметить и хэтчбэк Sandero продажи которого также выросли на 4% и составили 2 358 машин.