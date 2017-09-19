BMW, Daimler, Ford и Volkswagen представили внешность своих электрозаправок

Консорциум ведущих мировых машиностроителей BMW, Daimler, Volkswagen и Ford показал оформление своих сетей зарядных станций Ionity, которая должна появиться вдоль главных европейских автодорог. Каждый комплекс получит парящий верх и простые конструкции с открытым пространством.

В основу пунктов подзарядки ляжет световой короб, внедренный на вертикальный пилон. Вероятно, в темное время суток его будут использовать как маяк, а спецификой электрозаправки станет соединение плоских поверхностей, умных интерфейсов и облегченных материалов. Согласно стратегии консорциума будет открыто 400 станций подзарядки, имеющих мощность 350 кВт.

Первые 20 станций начали работать в 2017 году, еще 100 откроются к концу нынешнего года. Завершится развертывание сети электрозаправок к концу 2020 года.

В настоящее время наибольшая сеть электрических заправок находится в собственности американской Tesla. Их количество достигает 8 496 штук.