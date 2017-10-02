BMW вскоре решит вопрос строительства завода в Калининграде

Компания BMW Group пристально рассматривает возможность строительства нового завода по производству легковых автомобилей на территории Калининградской области. Отмечается, что в скором времени в России появится завод Mercedes-Benz, поэтому баварцы не хотят отставать от прямых конкурентов.

Харальд Крюгер, руководитель автомобильного концерна BMW Group, во время беседы с прессой отметил, что на данный момент BMW рассматривает возможность строительства нового завода в России. Господин Крюгер отметил, что решение по данному вопросу будет принято уже в ближайшее время.

«Вы вплотную занялись рассмотрением вопроса по строительству нового завода в России, решение может быть принято уже в ближайшие недели или месяцы. На данный момент самым вероятным вариантом является Калининград», – отметил Крюгер.

Господин Крюгер рассказал, что сегодня автомобильная индустрия довольно быстро меняет тенденции, поэтому стоит подстраиваться под требования рынка оперативнее. Отмечается, что строительство завода в России, где рынок начал стремительный рост после кризиса, станет выгодным ввиду того, что рост спроса в Европе трудно назвать таким же впечатляющим.