Toyota прекратит выпуск дизельных машин к концу 2018 года

Японская автомобилестроительная компания Toyota заявила, что к концу нынешнего года прекратит европейские продажи дизельных авто. Кроме того, автопроизводитель откажется от создания моторов, работающих на ДТ.

Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов со ссылкой на главу европейского подразделения Toyota Йохана ван Зила. По его словам, дизель уберут из пассажирских авто, а также прекратятся разработки дизельных технологий.

Еще в конце минувшего года руководство японского автопроизводителя заявляло о намерении приблизительно к 2025 году полностью завершить выпуск авто, оснащенных дизельными и бензиновыми ДВС. В компании объяснили, что инженеры Toyota планируют сосредоточиться на разработке машин, в которых применяются электромоторы. Это гибридно-бензиновые машины, водородомобили и чистые электрокары.