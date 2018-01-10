Утильсбор на авто повысят после выборов Президента

Постановление российского правительства, согласно которому произойдет индексация ставок утильсбора на авто выйдет в конце марта и будет визировано к началу апреля 2018 года. Об этом сообщает глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как заявляет чиновник, правительство получило согласованный нормативный акт. В среднем величина индексации достигнет 15%.

Однако, как стало известно еще в январе текущего года, повышение размеров утилизационной пошлины может значительно превысить отметку в 15%. Для легкового транспорта, получившими под капот 2- и 3-литровые силовые агрегаты сбор возрастет на 49%, а налог на коммерческие машины весом 2,5-3,5 тонны вырастет на 52%. Для большегрузов утильсбор вырастет на 130%. Такая информация сообщалась в протоколе заседания, проведенном у российского вице-премьера Аркадия Дворковича.