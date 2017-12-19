Brabus добавил мощности Mercedes-AMG S63s

В Женеве всегда представляли множество новинок не только от автопроизводителей, но и от тюнинговых ателье. Ателье Brabus показал несколько доработанных автомобилей в 2018 году, среди которых купе и седан Brabus 800, построенные на архитектуре Mercedes-AMG S63 4Matic+.

Под капот оба автомобиля получили 4-литровый 8-цилиндровый двигатель Twin Turbo. Производительность конструкторы Brabus увеличили до 800 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 9-скоростной АКПП и полным приводом AMG 4Matic+. До первой «сотни» переработанные машины разгоняются за 3,1 секунды при предельной скорости в 300 км/ч.

Инженеры тюнинговой компании изменили не только мотор, но пересмотрел аэродинамику, выхлопную систему, подвеску и огромные колеса от 18 до 22 дюймов. Интерьер седана получил черный цвет с голубыми мотивами и серым орнаментом. Купе получило коричневый цвет с черным орнаментом и такими же мотивами