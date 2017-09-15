Презентованы новые гибриды Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz C-Class с дизельными установками

Немецкие разработчики из Mercedes-Benz презентовали новые гибридные машины Mercedes-Benz C-Class и Mercedes-Benz E-Class, которые выйдут на рынок летом наступившего года. Под капот модели получили 4-цилиндровый дизель, 9-диапазонную АКПП и гибридную систему третьего поколения.

Сообщается, что благодаря встроенному аккумулятору, гибриды на электричестве преодолевают расстояние в 50 км. Предельная скорость машины составляет 140 км/ч на электрической тяге.

Плагин-гибридные авто снабдили новой бортовой зарядкой, удваивающей скорость зарядки до 7,2 кВт. Аккумулятор заряжается за 2 часа, а от обычной розетки зарядится за 7 часов.

Отмечается, что гибрид соберет информацию от навигационного комплекса авто, камер и радиолокационного датчика для того, чтобы смотреть вперед далеко за пределы поля зрения. Также машины оснастили электрокомпрессором хладагента и усилителем высокого напряжения, позволяющим нагревать или охлаждать авто перед поездкой.