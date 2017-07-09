Британский ретрокар посвящен эре реактивных двигателей

На Женевском автосалоне представили ультралимитированную модификацию ретромобиля Speedback, разработанного компанией David Brown Automotive. Транспортное средство назвали Silverstone и посвятили эре реактивных моторов, а ее тираж составит 10 единиц.

Новый автомобиль разработали на платформе купе Jaguar XKR. Силовой каркас и панели кузова исполнены из алюминия. В моторном отсеке новинки разместился 8-цилиндровый 5-литровый агрегат с мощностью 601 л.с. Он функционирует в паре с 6-скоростной АКПП. До первой «сотни» Speedback Silverstone Edition разгоняется за 4,3 секунды при предельной скорости в 250 км/ч.

Салон спорткара отделан устаревшей кожей, алькантарой и специальной тканью из меланжевого материала, изготовленного художником Джулио Рудольфом. Декоративные панели исполнили из матового хрома и опаленного шпона макассарского эбена.

В списке функций новинки стоит выделить кресла с электрическим приводом и подогревом, LED- фары с линзами и колесные диски размером 20 дюймов. Новый автомобиль предложат с правым и левым расположением руля от 620 000 фунтов стерлингов.