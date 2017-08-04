Tata Motors в Женеве представила новый концепт EVision Sedan

Индийский машиностроительный гигант Tata Motors привез на мотор-шоу в Женеве праворульный премиальный концепт на электрической тяге. Новинка получила название EVision Sedan.

Основой для индийского концептуального Tata Motors EVision Sedan послужила модульная архитектура Omega EV, и данная информация является единственной подробностью автомобиля, так как индийцы не стали озвучивать характеристики новинки в Женеве. Разработчики лишь сообщили, что энергия в прототипе распределяется на основе данных о маршруте и дорожной ситуации. Кроме того, известно, что для машины доступна быстрая зарядка аккумуляторов.

Концепт Tata Motors EVision Sedan оборудован регулируемыми задними креслами, двумя экранами на центральной консоли, открывающиеся при необходимости. Под самой консолью индийцы предпочли ничего не размещать, чтобы увеличить пространство салона, тем самым подчеркнув «премиальность» автомобиля. О серийном воплощении прототипа также ничего не говорится.

Ранее Tata Motors показала концепцию кроссовера H5X. Основой для прототипа послужила архитектура LR-MS (D8). На ней же построены Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.