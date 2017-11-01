Hyundai Creta в феврале вновь стал самым популярным SUV в России

В феврале 2018 года компактный кроссовер Hyundai Creta вновь оказался самым популярным автомобилем сегмента SUV на российском автомобильном рынке. Нельзя не отметить, что в «тройку» лидеров на этот раз смог войти российский внедорожник LADA 4X4.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале нынешнего года российские автолюбители приобрели 5 937 корейских кроссоверов Hyundai Creta, что обеспечило модели абсолютное лидерство в своем сегменте. Кроме того, такие показатели сразу на 46% больше, чем результаты продаж февраля 2017.

На второй строчке рейтинга расположился французский кроссовер Renault Duster, выбор на котором остановили 3 659 россиян, что на 13% больше, чем по итогам февраля 2017 года. На третье место смог выйти российский внедорожник LADA 4X4, который в феврале разошелся тиражом в 2 678 единиц, увеличив объём реализации на 32% в годовом сравнении.

Не смогли попасть в ТОП-5 самых популярных внедорожников и кроссоверов в России по итогам февраля такие модели как Renault Kaptur и Volkswagen Tiguan, на которых остановили выбор 2 667 (+46%) и 2 523 (+25%) клиентов соответственно. В «десятку» лидеров также попали такие SUV как KIA Sportage, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.