В Женеве представили 802-сильное купе Pininfarina HK GT

Инженеры ателье Pininfarina вместе с китайскими разработчиками из Hybrid Kinetic Group разработали концепт 5-метрового купе, получившего под капот 802-сильную гибридную установку. Новинку презентовали на Женевском автосалоне.

Гибридный агрегат HK GT состоит из четырех электродвигателей, работающих с 2-скоростными трансмиссиями, 20-киловаттными аккумуляторами и микротурбогенератора, благодаря чему которому осуществляется зарядка батарей. Дальность хода прототипа достигает 993 км. Батареи тоже могут заряжаться от системы рекуперации кинетической энергии.

До первой «сотни» полноприводный спорткар Pininfarina HK GT берет разгон за 2,9 секунды. Предельная скорость должна составить 250 км/ч. В список функций новинки попали большие крылья, электронная панель управления и четыре отдельных кресла. В марте 2017 года обе фирмы презентовали концепт седана H600, а в апреле концепты кроссоверов K550 и K750, которые получили агрегаты с микротурбогенераторами.