Jaguar отреставрировал классический XJ6 для барабанщика Iron Maiden

Британский премиальный бренд Jaguar в раках международного автосалона в Женеве представил полностью отреставрированный классический седан Jaguar XJ6, выпущенный в 1984 году. Отмечается, что автомобиль был восстановлен специально для барабанщика группы Iron Maiden Нико Макбрэйна.

Компания Jaguar рассекретила современную версию знакового для бренда седана Jaguar XJ6. Разработчики сообщили, что модель была создана специалистами подразделения Jaguar Classic по заказу барабанщика рок-группы Iron Maiden Нико Макбрэйна, который является страстным поклонником раритетных автомобилей.

Разработчики отметили, что на создание модели потребовалось более 3 500 человеко-часов, а также порядка 4 000 новых комплектующих и деталей. За основу проекта был взят седан Jaguar XJ6, выпущенный в 1984 году.

Классический Jaguar XJ6 получил множество современных элементов, среди которых стоит выделить кастомные бамперы и 18-дюймовые хромированные колеса, «обутые» в покрышки Pirelli P Zero. Новинка получила сенсорную мультимедийную систему, камеру заднего вида и светодиодную оптику, но сохранила оригинальный мотор объёмом 4,2 литра от E-Type.