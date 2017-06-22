640-сильный суперкар Lamborghini Huracan Spyder представлен в Женеве

Итальянские машиностроители в рамках мотор-шоу в Женеве представили общественности 640-сильный суперкар Lamborghini Huracan Spyder с открытым верхом. Для европейских клиентов машина станет доступна будущим летом. Минимальная стоимость транспортного средства составит 308 859 долларов.

В моторном отсеке суперкара Lamborghini Huracan Spyder расположилась десятицилиндровая установка объемом 5,2 литра. Ее производительность составляет 640 лошадиных сил при крутящем моменте в 600 Нм. На разгон до «сотни» автомобилю требуется 3,1 секунды. До 200 километров в час экстремальный кабриолет разгоняется за 9,3 секунды.

Внешне новый Lamborghini Huracan Spyder практически полностью идентичен своему «собрату» в кузове купе. Новинка обзавелась мягким верхом, складывающимся за 17 секунд на скорости до 50 километров в час. Конструкция автомобиля изменилась, что сделало его тяжелее на 125 килограммов, и теперь он весит 1 507 кг. Распределение массы машины составляет 43:57 в пользу задней оси.

Ранее стандартный суперкар Lamborghini Huracan Performante стал рекордсменом Нюрбургринга, проехав «Северную петлю» за 6 минут и 52,01 секунды. Это на некоторое время сделало автомобиль быстрейшей машиной немецкого трека. Позже этот рекорд был побит моделью Porsche 911 GT2 RS, отличившейся результатом в 6 и 47,3 секунды.