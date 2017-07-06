Летом в России появится обновленный Nissan Juke

Обновленный кроссовер Nissan Juke анонсирован для автомобильного рынка России. Японский паркетник доберется до РФ летом нынешнего года. Рублевый прайс на транспортное средство пока не озвучивается.

Для обновления кроссовера Nissan Juke японские машиностроители обошлись «легкой ретушью», не прибегая с серьезным трансформациям автомобиля. Радиаторная решетка транспортного средства получила покрытие «темный хром». Также у новинки затемнены поворотные огни на боковых зеркалах и блоки передних фар.

Обновленный кроссовер Nissan Juke оснащается светодиодными противотуманными огнями. Они являются частью стандартного оборудования машины начиная с версии SE. В качестве опции для автомобиля предусмотрены колесные диски на 16, 17 и 18 дюймов.

Российские покупатели смогут персонализировать колесные диски кроссовера Nissan Juke цветными вставками в версиях QE+ Perso и LE Perso. Кроме того, автомобиль по желанию клиента может получить бамперы, дверные молдинги и корпусы боковых зеркал, окрашенные в цвет кузова.

Опционально для кроссовера Nissan Juke в России будет доступна продвинутая премиальная стереосистема Bose. Также машина обзавелась рулевым колесом, отделанным кожей высокого качества. Приборная панель автомобиля дополнена информационным дисплеем.