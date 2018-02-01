Sin S1 стал самой «страшной» моделью автосалона в Женеве

Небольшая британская компания Sin Cars в рамках международного автосалона в Женеве представила модульный суперкар Sin S1, который имеет заменяемые кузовные панели и широкий набор вариантов кастомизации. Наряду с этим дизайн новинки оказался довольно спорным и даже способным напугать гостей швейцарского мотор-шоу.

Новый суперкар Sin S1 состоит из легкого трубчатого каркаса, на который легко можно установить различные кузовные панели и прочие комплектующие. Разработчики отметили, что такое решение было названо модульным суперкаром.

Примечательно, что новый Sin S1 является универсальным спортивным автомобилем, который можно превратить как с дорожную модель, так и в производительный трековый болид. Новинка может трансформироваться как в купе, так и в открытый родстер, схожий моделями компании Morgan и Catherham.

Новый Sin S1 получил бензиновую, полностью электрическую и гибридную установки. В роли ДВС выступают агрегаты мощностью в 255 и 365 лошадиных сил, который способны разгоняться до «сотни» за 2,8 и 2,5 секунды. Гибридная версия построена на основе 2,0-литрового ДВС и электромотора, что обеспечивает мощность в 450 «лошадок». Новинка получила минимальный ценник в 49 900 долларов (2 800 000 рублей).