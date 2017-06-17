Компания Skoda обновила популярный хэтчбек Fabia

В рамках проходящего в эти дни автосалона в Женеве состоялась публичная премьера рестайлингового хэтчбека Skoda Fabia, который теперь приводится в движение исключительно бензиновыми моторами. Напомним, что модель покинула автомобильный рынок России в 2015 году.

В плане внешности новый Skoda Fabia от дорестайлинговой версии модели отличается полностью светодиодной оптикой, а также наличием боле рельефного капота. Внешние изменения сложно назвать кардинальными, но в салоне хэтчбека появилась полностью новая приборная панель, которая в «топовых» версиях модели станет цифровой. Помимо этого, хэтч получил новые сидения, а также 6,5-дюймовую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Примечательно, что новый Skoda Fabia полностью отказался от дизельных моторов. Отныне линейка двигателей представлена исключительно 1,0-литровым бензиновым агрегатом с турбонаддувом и прямым впрыском топлива, отдача которого может составлять 60, 75 и 100 лошадиных сил.

В оснащении нового Skoda Fabia теперь значатся многие современные системы безопасности, среди которых мониторинг слепых зон, ассистент парковки, круиз-контроль и система экстренного торможения.