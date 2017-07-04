Пикап Isuzu D-Max значительно снизился в цене

Японская машиностроительная компания Isuzu уменьшила цены на свой пикап D-Max, выпущенный в 2017 году. Стоимость авто для рынка Поднебесной подешевел на 15 000 юаней.

Отныне за стандартный вариант исполнения придется выложить 148 000 юаней. Топовая модификация машины обойдется в 194 800 юаней. В моторном отсеке пикапа для КНР разместится 3-литровый дизель с отдачей 177 лошадиных сил, который работает в паре с 6-скоростной МКПП и 5-ступенчатой АКПП с задним и полным приводом.

Следует напомнить, что для Европы пикап Isuzu D-Max обновили и снабдили 164-сильным 1,9-литровым турбодизелем. В РФ грузовик от Isuzu приехал в 2016 года и оснащается 2,5-литровым дизельным турбоагрегатом с мощностью 163 л.с. Он функционирует в таедеме с 6-секционной МКПП и 5-диапазонной АКПП с полноприводным механизмом. За японский пикап россиянам придется отдать от 1 865 000 рублей.