В Японии начались испытания беспилотных машин для доставки почты

Почта Японии решила бороться с нехваткой работников присущим для Страны восходящего Солнца способом: служба намерены использовать беспилотные машины. Накануне местные источники сообщили, что организация отправила первые робомобили на испытания для доставки посылок, писем и корреспонденции.

Перед испытаниями почта Японии провела мероприятие, в рамках которого показала свой беспилотный прототип. На его презентацию были приглашены журналисты. Машина способна самостоятельно передвигаться по городу, однако для безопасности на время тестирований в этих робомобилях будут находиться водители.

На испытаниях первому тестовому прототипу нужно будет проехать два километра по обычным дорогам Токио. Старт машины обозначен в штаб-квартире почты Японии, а финиширует она в почтовом отделении, которое находится в центральном квартале Гиндза.

Почта Японии заинтересована в беспилотных машинах в связи с нехваткой сотрудников, в том числе и водителей, о чем сообщил Кунио Ёкояма, президент службы. Если робомобили докажут свою эффективность в доставке, то они начнут работать в стране в ближайшее время. Ранее «Почта России» сообщила о рассмотрении вопроса использования квадрокоптеров для доставки почты. Такие летательные аппараты будут актуальны в районах страны, в которые добраться наземными транспортными средствами практически невозможно.