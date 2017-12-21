Представлен новый концепт летающего такси от Audi и Airbus

Немецкие разработчики из Audi присоединились к проекту инженеров Italdesign и Airbus, которые начали создание аэротакси. В Женеве представили прототип Pop.Up, представляющий из себя автономный двухместный автомобиль со способностью перемещаться по воздуху и по земле.

Новая версия получила стильную внешность и получила множество дизайнерских наработок Audi. Обновленный концепт стал существенно легче, что важно для пассажирского летающего аппарата. В основном техническая часть прототипа не изменилась. В центре Pop.Up Next разместилась пассажирская капсула, к которой могут прикрепиться два модуля для полетов и городских поездок.

Салон получил 49-дюймовый тачскрин, который может провести идентификацию лица, голоса и отследить глаза автолюбителя. Пока нет информации о серийном производстве концепта. В настоящее время прототип демонстрирует будущий вид полностью беспилотного аппарата.