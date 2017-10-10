Кроссовер Ferrari оснастят гибридным агрегатом на базе двигателя V8

Инженеры итальянской машиностроительной компании Ferrari занимаются разработкой гибридного агрегата на базе бензинового двигателя на восемь цилиндров. Вероятно, новый мотор появится на первом кроссовере Ferrari.

Глава Ferrari Серджио Маркионне сообщил, что кроссовер Ferrari, оснащенный гибридной установкой на базе мотора V8 выйдет в 2019 году. Специалисты компании уже выкатили тестовые прототипы на тест-драйв. Новинка станет вторым автомобилем в истории Ferrari с комбинированным агрегатом после гиперкара LaFerrari.

Отмечается, что такой гибридный кроссовер сможет побороться за клиентов с Lamborghini Urus и Bentley Bentayga PHEV, недавно представленной в Женеве. Согласно инсайдерской информации, в основу кроссовера Ferrari ляжет новая алюминиевая платформа. За кроссовер возможно придется отдать примерно 300 000 евро.