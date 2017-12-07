Концепт BMW iVision Dynamics выйдет в серию под названием i4

Немецкая автомобилестроительная компания BMW сообщает, что завершается работа над концептом BMW iVision Dynamics. Серийная версия получит название i4.

Представители BMW озвучили стратегию по выпуску плагин-гибридных и электрических моделей. Согласно данному плану, в скором времени появится около 12 машин с полностью электрическими агрегатами.

Среди них стоит выделить электрокар, построенный на архитектуре BMW iVision Dynamics. В массовое производство новинка пойдет под названием i4. Электромобиль будут собирать на автозаводе в баварском Мюнхене.

Существует вероятность, что в моторном отсеке электрического прототипа появится производительный мотор, благодаря которому дальность хода авто составит 600 км. Предельная скорость авто достигнет 200 км/ч. Остальные параметры пока держатся в секрете.