Грузовой Ford Transit Connect 2019 получил новый турбодизельный мотор

Американская компания Ford представила обновленный до 2019 модельного года фургон Ford Transit Connect в грузовом исполнении Cargo Van. Теперь модель доступна для заказа и с турбодизельным мотором, который присоединился к линейке из бензинового и газового двигателей.

Разработчики заявили, что на грузовую версию Cargo Van приходится порядка 85% продаж Ford Transit Connect, поэтому модель должна стать более универсальной и привлекательной для клиентов. Обновленный фургон 2019 модельного года доступен для покупки с новым 1,5-литровым дизельным мотором, который расходует всего 3,9 литра топлива на каждые 100 км в смешанном цикле.

Что касается других вариантов, то новый Ford Transit Connect Cargo Van также предложен с 2,0-литровым бензиновым мотором, который сочетается с 8-ступенчатой АКПП. Данный мотор оснащен мощным генератором переменного тока, что позволяет заряжать аккумулятор, питающий различную электронику.

Кроме того, новый Ford Transit Connect Cargo Van доступен для покупки в США с 2,5-литровым рядным мотором, который работает на сжиженном природном газе. Новинка уже в базовом варианте имеет систему экстренного торможения, а конкурентами на рынке США станут Mercedes-Benz Metris (Vito) и Nissan NV 200.