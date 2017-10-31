Новый седан Audi A6 представили на Женевском автосалоне

Немецкая машиностроительная компания Audi недавно раскрыла подробности о своем новом седане Audi A6. Сегодня на Женевском автосалоне представили новинку, которая подобна Audi A7 Sportback и Audi A8.

Новинка прибавила в размерах, а колесная база седана составила 2 924 мм. В основном внешность Audi A6 довольно похожа на Audi A7 и Audi A8. Интересно, что новый седан немного похож на китайские машины. При разработке интерьера Audi A6 инженеры акцентировали внимание на минимализм, заменив аналоговое управление ассистентами авто на электронное. Водитель осуществляет настройки посредством экранов, расположившихся на центральной консоли.

Под капот новинка получила 2- и 3-литровые бензиновые и дизельные моторы два из которых стали частью гибридных установок. Они работают в паре с 7-скоростной роботизированной КПП 8-ступенчатой АКПП с передним и подключаемым полным приводом.