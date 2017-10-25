Subaru представила концепт нового универсала Viziv Tourer

Японская машиностроительная компания Subaru привезла на Женевское мотор-шоу концепт универсала Subaru Viziv Tourer. Данная новинка должна представить новый «заряженный» универсал Subaru Impreza WRX с оппозитным мотором, полным приводом и автопилотом.

Размеры новинки достигают 4775X1930X1435 мм, а величина колесной базы составила 2 730 миллиметров. Универсал разработан на архитектуре SGP, на базе которой построят иные грядущие модели.

Новинку оснастят легкосплавными колесными дисками размером 20 дюймов, видеокамерами, которые пришли на смену обычным наружным зеркалам, спортивным диффузором и двойными выпускными патрубками. Вместо стандартных ручек дверей появились особые панели, реагирующие на касание.

Технические параметры прототипа пока держатся в секрете. Пока только сообщается, что машину обустроили полноприводным механизмом и оппозитным агрегатом.