В Женеве показали новый гибрид Toyota Auris

Японская машиностроительная компания Toyota привезла на Женевский автосалон новый Toyota Auris. Производство машины будет осуществляться в британском Бернастоне, а на европейский авторынок новинка выйдет к концу года.

Автомобиль построили с использованием архитектуры TNGA, на которой также разработаны Toyota Prius и Toyota C-HR. Передний свес новинки снизился на 20 мм. Помимо того, изменилось оформление авто. Новинку снабдили новыми светодиодными фарами, агрессивными бамперами и пересмотренной радиаторной решеткой. Еще у машины стоит отметить иной верх и антенну в виде акульего плавника. Интерьер новинки пока остался засекреченным.

Под капотом Toyota Auris разместится гибридная установка, состоящая из 1,8-литрового атмосферного мотора и электродвигателя с суммарной отдачей в 122 лошадиные силы. Также предусмотрен еще один гибрид, в состав которого входит 2-литровый бензиновый агрегат с электромотором и общей мощностью 177 лошадиных сил.