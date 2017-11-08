Новый Hyundai Santa Fe для Европы и России представлен официально

На мотор-шоу в Женеве дебютировал кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения в версии для Европы и России. От корейского исполнения автомобиль отличается передним бампером, получившим дополнительные противотуманные фары.

Представленный в Женеве Hyundai Santa Fe оснащается бензиновым агрегатом объемом 2,4 литра, производительность которого составляет 172 и 185 л.с. Также для автомобиля предусмотрена проверенная 2,2-литровая дизельная установка тягой 197 л.с. с турбонаддувом. Кроме того, в силовую линейку новинки войдут двухлитровые моторы на «тяжелом» топливе мощностью 150 и 182 л.с.

Для всех дизельных моторов нового кроссовера Hyundai Santa Fe предусмотрена 8-АКПП. Остальные двигатели паркетника комплектуются механической и автоматической трансмиссиями на шесть передач. Новинка будет продаваться с передним или полным приводом HTRAC с электронной муфтой.

Базовый Hyundai Santa Fe следующей генерации оснащается системой предотвращения столкновений, современным мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином. Более дорогие версии кроссовера получают также панорамную крышу с люком, проекционный экран над панелью приборов, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, систему распознавания дорожных знаков и пешеходов и так далее.

В Европе новый Hyundai Santa Fe появится летом, а до России он доберется будущей осенью. Стоимость автомобиля пока не озвучивается.