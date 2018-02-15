Универсал KIA Ceed SW третьего поколения показали в Женеве

На мотор-шоу в Женеве дебютировал универсал KIA Ceed SW третьего поколения. Автомобиль существенно вырос в размерах, что положительно сказалось на его вместительности.

Внешняя составляющая нового универсала KIA Ceed SW разработана специалистами европейского дизайн-центра южнокорейского бренда. Пространство багажного отделения машины выросло на 70 литров, и теперь составляет 600 л. Однако оно расширяется до 1 660 л, если сложить задние кресла.

Корейцы утверждают, что KIA Ceed SW третьей генерации можно считать наиболее технически совершенным компактным универсалом. Машина оснащена адаптивными фарами головного света, системой слежения за усталостью водителя, активным круиз-контролем. Также автомобиль следит за удержанием в полосе движения, предупреждает о фронтальных столкновениях. Для универсала KIA Ceed предусмотрена мультимедийная установка с большим тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также машина получила стереосистему JBL и точку доступа Wi-Fi.

Силовую линейку KIA Ceed SW представят бензиновые моторы объемом 1,4, 1.0 и 1,4 литра тягой 100, 120 и 140 л.с. соответственно, а также дизельные 1,6-литровые агрегаты мощностью 115 и 136 л.с. Комплектуются все установки 6-МКПП или 7-РКПП с двойным сцеплением.

В Европе новинка появится будущей осенью. Позже машина отправится на рынок в кузове Shooting Brake и в кросс-версии.