Родстер BMW Z4 официально представят летом 2018 года

В пресс-центре баварской машиностроительной компании BMW сообщили, что новый родстер BMW Z4 представят на особом мероприятии летом текущего года, а публичная премьера состоится на Парижском мотор-шоу осенью 2018 года. Однако автопроизводитель пока не назвал сроки показа своего авто.

Раньше ожидалось, что баварские разработчики представят свой новый спорткар на Женевском автосалоне. Но в настоящее время в интернете довольно много сведений о грядущей новинке. Машину разработают на новой архитектуре, созданной совместно с инженерами Toyota.

Согласно предварительной информации, автомобиль весит 1 400 кг. Этой массы смогли достичь благодаря внедрению карбонового волокна во внешнем дизайне и элементах кузова.

Под капотом нового BMW Z4 появятся 200-сильный агрегат, а также моторы с отдачей 252 и 360 лошадиных сил. Среди функций стоит выделить современную мультимедийную установку, цифровую панель управления и проекционный дисплей на лобовом стекле и ассиметричное оформление салона.