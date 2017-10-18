В Женеве презентовали газовый гибрид Skoda Vision X

Чешская машиностроительная компания Skoda на Женевском автосалоне представила свой гибридный кроссовер Skoda Vision X с газовым сегментом мотора. Помимо того, авто снабдили современным оформлением и обширной цветовой палитрой.

Отмечается, что кроссовер оснастили электродвигателем и газовым агрегатом. На концепте, представленном в Женеве, внедрен новый обвес, подобный дизайну Volkswagen T-Roc. Главным различием стоит назвать радиаторную решетку внизу переднего бампера. В салоне новинки нужно отметить низкий двухспицевый руль, несколько подрулевых переключателей для базовых опций авто, а на торпеде установлен внушительный экран, который отслеживает работу мотора и иных систем.

Газовый двигатель будет выдавать 130 «лошадок», а электромотор генерирует 30 л.с. На рынок машина выйдет только в 2019 году.