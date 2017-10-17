Новый внедорожник DW Hower H5 уже доступен для предзаказа в России

В России стартовал сбор предзаказов на новый внедорожник DW Hower H5, получивший обширный функциональный список. Первые машины приедут к дилерам уже 9 марта 2018 года.

Под капотом рамного DW Hower H5 разместится 2-литровый турбодвигатель, позаимствованный от Mitsubishi, генерирующий 150 «лошадок». Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной МКПП.

Салон автомобиля в модификациях City и Comfort выполнен из кожезаменителя, а за них автолюбители выложат 1 291 000 и 1 349 000 рублей. А вот интерьер внедорожника в версии Luxe обшит кожей и обойдется в 1 499 000 рублей. Также в салоне стоит выделить переработанную панель управления, полифункциональный руль с полированными декоративными акцентами и новой мультимедийной установкой с 7-дюймовым сенсорным экраном.

В топовом DW Hower H5 есть семь эйрбэгов, электрорегулируемое водительское сиденье, аудиосистема с шестью колонками и дифференциал повышенного трения на заднем мосту.