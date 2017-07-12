PricewaterhouseCoopers прогнозирует рост российского авторынка на 11%

Согласно прогнозу от PricewaterhouseCoopers, рынок новых автомобилей должен вырасти в текущем году до 1 640 000 экземпляров, что на 11% выше показателей годичной давности. В дальнейшем возрастание продаж продолжится и к 2022 году достигнет 2 220 000 единиц.

Считается, что стимулом восстановления реализации послужат увеличение цен на нефть, восстановление отечественной экономики, укрепление российской валюты и вложения в индустрию. Через пять лет ожидают положительную динамику российского автомобильного рынка, которая обеспечивается ростом финансовых вложений в производство и использованием технологических новшеств. В числе других факторов, сказывающихся на возможный рост продаж, выступает постепенное восстановление способности покупать среди отечественных автолюбителей.

Благодаря инвестициям в инфраструктуру автопрома произойдет и рост продаж. В 2017 году производитель покрышек Bridgestone построил завод в Ульяновской области. Отмечается, что BMW откроет собственный завод к 2020 году в Калининграде, а Mercedes-Benz и Great Wall организую свои сборочные производства к следующему году.