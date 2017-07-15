Эксперты насчитали в России 2,1 млн дизельных автомобилей

В соответствии с информацией, обнародованной специалистами аналитического центра «АВТОСТАТ», на 1 января текущего года в РФ эксперты насчитали 2 100 000 легковых машин, под капотом которых разместились дизельные агрегаты. Следовательно, их доля достигла 5% от совокупного объема.

Наиболее востребованным дизельным авто в России выступает японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (81 400 экземпляров). Второе место досталось Toyota Land Cruiser (73 900 единиц). ТОП-3 закрывает Mitsubishi Pajero (66 900 штук). В

ТОП-5 значатся японский пикап Toyota Hilux (63 300 ед) и немецкий внедорожник Volkswagen Touareg (59 700 шт). Первая десятка представлена такими моделями, как Mitsubishi L200 (56 800 ед), Mitsubishi Pajero Sport (55 900 шт), KIA Sorento (51 300 ед), SsangYong Kyron (48 300 шт) и Hyundai Santa Fe (45 900 ед).