Появилась первая фотография конкурента Porsche Panamera от Mercedes

Издание Carscoops представило первую официальную фотографию модели Mercedes-AMG GT4. Транспортное средство предстанет перед общественность в рамках мотор-шоу в Женеве, которое откроется 6 марта. Автомобиль претендует на конкуренцию с Porsche Panamera, Audi RS7 Sportback, а также будущего BMW M8 Gran Coupe.

Серийная версия новинки во многом будет похожа на концептуальную модель Mercedes-AMG Concept, показанную публике год назад. Для четырехдверного суперкара предусмотрен активный спойлер на корме, который будет выдвигаться на определенных скоростях, обеспечивая машине дополнительную прижимную силу.

Ожидается, что конкурент Porsche Panamera от Mercedes получит четырехлитровую установку V8 с двумя турбонаддувами. Такой агрегат стоит на AMG E63, и развивает на нем производительность 610 лошадиных сил. Также есть версия, согласно которой новинка может стать гибридной: машина получит вышеназванный двигатель, который будет работать в тандеме с электромотором. Мощность комбинированной установки составит порядка 800 л.с. В таком случает автомобиль сможет соперничать с 680-сильным Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Mercedes-AMG GT4 придет на замену нынешнему CLS 63 AMG. На конвейер новинка отправится в сентябре текущего года. До конца года машина появится у дилеров.