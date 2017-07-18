Ford Motors уволит 2 тысячи сотрудников, чтобы делать новые машины

Американский производитель автомобилей Ford Motors 2 марта заявил, что уволит 2 тысячи своих сотрудников во благо компании. Правда, увольнение будет временным.





Так компания решила справиться со своим двухлетним кризисом. Напомним, что с 2016 года продажи автомобилей Ford в мире значительно сократились. Дирекция компании решила изменить ассортимент выпускаемой продукции. Она пожертвует 2 тысячами работников на главном заводе и штамповочном отделе в Уэйне, чтобы заняться производством новых внедорожников.



Так Ford Motors в конце этого года займётся сборкой нового пикапа Ranger, а к 2020 году возьмётся за внедорожник Ford Bronco. Представители компании отметили, что временные сокращения 2 тысяч сотрудников произойдут с мая по октябрь 2018 года. Те, кто проработал на производстве хотя бы год, получат 75% от своей зарплаты.