Эксперты рассказали, на чем стали экономить российские автовладельцы

Кризис не только вызвал подорожание автомобилей в России, но и внес коррективы в стоимость их содержания (горючее, страховой полис, комплектующие, ремонт, транспортный налог и так далее). Это на себе ощутили 84% жителей страны, на что указывают результаты опроса, проведенного экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Специалисты провели опрос в январе нынешнего года. Его участниками стали 17 тысяч жителей России, имеющих автомобиль. Опрос также показал, что 58% граждан в 2017 году сократили свои расходы на эксплуатацию и обслуживание транспорта. 61% респондентов стали меньше ездить на автомобиле ради экономии. 52% опрошенных россиян сократили посещение автомойки. 16% респондентов решили не страховать транспорт.

Эксперты также выяснили, что 46% респондентов перестали пользоваться ТО и ремонтом у официальных дилеров. 42% опрошенных самостоятельно обслуживали и ремонтировали транспорт. 36% автомобилистов откладывали поездку к специалисту до крайнего случая. 11% респондентов вовсе отказались от ремонта транспорта после ДТП.

На фоне кризиса автомобилисты также стали тратить меньше средств на разнообразные покупки в специализированных магазинах. Так, 15% респондентов не купили зимнюю резину. 13% опрошенных временно отказались от покупки летних шин. Еще столько же автомобилистов откладывали приобретение аккумулятора.