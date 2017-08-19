Porsche 911 проехал по горнолыжному склону в Шотландии

Разработчики из компании Porsche опубликовали свежий видеоролик, на котором спорткар Porsche 911 Turbo S взбирается по заснеженному склону горнолыжного курорта в Шотландии. Таким образом разработчики решили отметить 30-летие со дня внедрения полного привода на модели линейки 911.

Представители компании Porsche рассказали, что 1988 году на европейском автомобильном рынке дебютировал спортивный автомобиль Porsche 911 Carrera 4, который стал первой моделью линейки 911 с системой полного привода.

На свежем ролике новый спорткар Porsche 911 Turbo S «штурмует» склон горнолыжного курорта в Шотландии, демонстрирует преимущества постоянного полного привода. Примечательно, что Гленши является крупнейшим в Шотландии горнолыжным курортом, который отличается довольно крутым «нравом».

Новый Porsche 911 Turbo S приводится в движение 3,8-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 580 лошадиных сил. Мотор позволяет спорткару ускоряться до первых 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость движения составляет 330 километров в часю Модель оснащается системой векторизации крутящего момента, а в России такой спорткар можно приобрести по цене от 13 580 000 рублей.