Власти Ярославля начали охоту за «автомобилями-подснежниками»

В Ярославле объявлена «охота» на машины, называемые подснежниками. Их название говорит само за себя, и власти города намерены убрать такой транспорт с улиц.

В Ярославле есть немало автомобилей, оставленных в сугробах. Они есть на дорогах и во дворах города. Такой транспорт мешает коммунальным службам работать и приносит неудобства гражданам. По данным Любови Суровой, главы администраций Ленинского и Кировского районов Ярославля, в городе началась работа по выявлению и эвакуации «машин-подснежников».

Любовь Сурова пояснила, что снегоуборочные машины не могут нормально работать из-за того, что в сугробах могут находиться автомобили. Кроме того, «подснежники» мешают пешеходам.

Ожидается, что к «охоте» на оставленные в сугробах автомобили будут участвовать гражданские активисты. Им предстоит фотографировать такой транспорт и отправлять снимки координаторам по работе с общественность. За счет привлечения активистов власти города рассчитывают ускорить поиски «подснежников».