Geely показала спортивную версию фастбека Emgrand GT 2019

Китайские машиностроители анонсировали спортивный фастбек Geely Emgrand GT 2019. С таким названием машина знакома автолюбителям России, однако на внутреннем рынке транспортное средство именуется Borui.

Накануне китайцы показали в интернете тизерное изображение спортивного Borui. Для машины предусмотрены иные бамперы, измененная головная оптика, пересмотренная радиаторная решетка. Кроме того, на заднем бампере автомобиля появится хромированная вставка. Фастбек Geely Emgrand GT 2019 также обзаведется улучшенным рулевым колесом и продвинутой информационно-развлекательной установкой с большим тачскрином.

Фастбек Geely Emgrand GT 2019 получил габариты 4986х1861х1513 мм. Длина автомобиля увечилась на 30 мм. Кроме того, на 20 мм выросла колесная база машины, и теперь ее размер составляет 2870 мм.

Фастбек Geely Emgrand GT 2019 получил комбинированный агрегат, состоящий из 1,5-литрового турбомотора, производительность которого составляет 179 лошадиных сил, а также электродвигателя. Для установки предусмотрена семидиапазонная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Обычный Geely Borui имеет в силовой линейке два агрегата: 1,8-литровый с турбонаддувом тягой 184 л.с., а также атмосферную установку объемом 2,4 литра мощностью 162 л.с. Для обоих моторов предусмотрена шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Фастбек Geely Emgrand GT 2019 должен появиться на внутреннем рынке в ближайшее время.