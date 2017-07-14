В сеть попали первые фото нового универсала Kia Ceed Sportswagon

В рамках автовыставки в Женеве 6 марта состоится презентация Kia Ceed новой генерации. Ранее южнокорейская компания уже рассекретила хэтчбек, а теперь в сети появились первые снимки нового универсала.

На портале WorldScoopForum были опубликованы фотографии Kia Ceed Sportswagon, которые позволяют увидеть, что хэтчбек и универсал выдержаны в одной стилистике. Основными отличиями являются удлинённая задняя часть и более покатая крыша.

Новинка в обоих типах кузова будет иметь одинаковый салон, пишет Carscoops. Более дорогие модификации получат вентиляцию и подогрев кресел переднего ряда, задний диван с подогревом, двухзонный климат-контроль, беспроводное зарядное устройство для смартфонов и ряд дорожных ассистентов.

Третье поколение Kia Ceed сконструировали на новом шасси K2, причём проектированием и разработкой нового автомобиля занимался R&D-центр во Франкфурте. Вместе с сменой поколений модель поменяла прежнее название c'eed на упрощенное Ceed.

Напомним, что новинка будет предлагаться с атмосферным двигателем только в базовом исполнении. Речь идёт о 1,4-литровом агрегате, выдающем 99 «лошадок». Остальные версии получат турбомоторы объёмом 1,0 и 1,4 литра с отдачей 120 и 140 лошадиных сил соответственно.