Кроссовер Bentley Bentayga стал гибридом

Британские машиностроители разработали кроссовер Bentley Bentayga с гибридной силовой установкой. Общественность увидит новинку на Женевском мотор-шоу, которое стартует 6 марта.

Кроссовер Bentley Bentayga стал первой гибридной машиной британской люксовой марки. Движущей силой автомобиля выступают 2,9-литровый агрегат, уже зарекомендовавший себя на Porsche Panamera E-Hybrid, а также электромотор. Вместе они выдают производительность 450 лошадиных сил. На электрической тяге гибридный Bentley Bentayga получает запас хода в 50 километров. О динамических характеристиках новинки британцы пока ничего не рассказывают. От бытовой сети аккумуляторы машины будут заряжаться 7,5 часа, а специальная система ускорит данный процесс до 2,5 часа.

Гибридный Bentley Bentayga оснащен модернизированным мультимедийным комплексом. Навигатор системы сможет подбирать оптимальные маршруты движения, учитывая ступень зарядки аккумулятора.

Актуальный Bentley Bentayga имеет в силовой линейке бензиновый и дизельный моторы тягой 608 и 421 л.с. соответственно. С первым машина разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды. Со вторым двигателем этот показатель составляет 4,8 секунды.