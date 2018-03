Самая доступная AMG-версия Mercedes-Benz C-Class стала мощнее

Седан и универсал Mercedes-Benz C-Class в AMG-версии 43 стали мощнее в самом доступном исполнении. Модель осталась с прежней силовой установкой, но ее производительность повысили. Новинку представят в рамках мотор-шоу в Женеве, которое начнется 6 марта.

В моторном отсеке доработанного Mercedes-AMG C 43 осталась трехлитровая турбированная установка V6, мощность которой теперь равна 390 лошадиным силам. Тяга агрегата модели выросла на 23 л.с. при прежнем крутящем моменте в 520 Нм. Для мотора предусмотрена девятидиапазонная автоматическая трансмиссия. С доработанным агрегатом седан Mercedes-AMG C 43 способен разогнаться до «сотни» за 4,7 секунды. Универсал достигает такой скорости за 4,8 секунды. Обе машины имеют электронный ограничитель, из-за которого их «потолок» составляет 250 километров в час. Седан и универсал Mercedes-AMG C 43 оснащаются постоянным полным приводом 4Matic. В стандартном режиме распределение крутящего момента между осями происходит в пропорции 31 на 69 в пользу задней оси.

Опционально для модели Mercedes-AMG C 43 будет предлагаться система Track Pace. Она сможет фиксировать показатели автомобиля на треке, которыми потом можно будет делиться с пользователями интернета.

Обновленные Mercedes-AMG C 43 оснащены новыми колесными дисками, цифровой приборной панелью, иным рулевым колесом, адаптивными амортизаторами и самой современной электроникой.