Jaguar представит спорткар F-Type SVR в новом облике

Компания Jaguar подготовила для спорткара Jaguar F-Type SVR пакет внешних и технических доработок Graphic Pack. Их автором является Ян Каллум, главный дизайнер группы Jaguar Land Rover. Машина в новом облике предстанет перед общественностью в рамках мотор-шоу в Женеве.

В рамках пакета Graphic Pack спорткар Jaguar F-Type SVR оснащается контрастными боковыми зеркалами, обрамлением радиаторной решетки, накладками на бамперах, активным карбоновым антикрылом на корме, а также задним диффузором. На капоте и крыльях автомобиля предусмотрена надпись «575», указывающая на производительность пятилитровой силовой установки V8 с турбонаддувом, которой оборудована машина.

Пакет Graphic Pack для спорткара Jaguar F-Type SVR предлагает шесть вариантов покраски кузова. Всех они объединяются 20-дюймовыми колесными дисками, а также красными или черными тормозными суппортами. За отдельную плату предусмотрены желтые суппорты Carbon Ceramic Matrix (CCM).

В пакет Graphic Pack для Jaguar F-Type SVR также входят особенный шильдик и светящиеся накладки на пороги с надписью «575». Разработчики пояснили, что доработками производитель хочет подчеркнуть спортивный нрав модели.

Спорткар Jaguar F-Type SVR набирает первую «сотню» за 3,7 секунды. Порог скорости автомобиля ограничен на отметке в 320 километров в час.