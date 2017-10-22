Названы ТОП-6 факторов, указывающих на скорую поломку авто

Эксперты озвучили ТОП-6 факторов, которые могут указывать на скорую поломку транспортного средства, и на первое место поставили выхлопные газы странного цвета. Нужно помнить, что дым должен быть светлым и в малом количестве. Любые отклонения от этой нормы говорят о проблеме с силовой установкой, питанием или с топливом.

Загораются контрольные индикаторы. Такие лампочки показывают, когда в моторе падает давление масла, и многое другое. Не стоит игнорировать эти сигналы, машину нужно пригнать на СТО.

Расход масла увеличился. Его уровень обязательно нужно проверить. Проблема может указывать на сильный износ ЦПГ. С ней можно долго ездить, но она увеличивает расход топлива. В конечном итоге, легким ремонтом обойтись не удастся.

Застучал двигатель. В таком случае желательно остановить машину и гнать ее на СТО. Если этого не сделать, то мотор может получить серьезные повреждения, вытекающие в дорогостоящий ремонт.

Коррозия. Стоит следить за машиной, ведь ржавчина может появиться на ней в практически в любом месте. Детали, которые ржавеют длительное время, в итоге могут разрушиться в самый неожиданный момент.

Подозрительно звучащая подвеска. Любой ее новый звук говорит о неисправности. Также нужно обратить внимание на подвеску, если в дороге приходится постоянно подкручивать руль, чтобы машина ехала прямо.