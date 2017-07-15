Представлен индийский мини-кроссовер Mahindra Roxor для бездорожья
Индийские машиностроители представили маленький внедорожник Mahindra Roxor, ориентированный на рынок США. Основой для новинки послужила модель Mahindra Thar, которая представляет собой доработанную версию армейского вездехода Willys CJ-3B образца 1953 года.
Внедорожник Roxor встанет на конвейер американского предприятия индийского производителя. Завод Mahindra Automotive North America открылся в минувшем году недалеко от Детройта. Ожидается, что ежегодно новинка будет выпускаться тиражом в 12 000 экземпляров.
Внедорожник Mahindra Roxor построен на рамной конструкции и получил рессоры. Индийцы разрабатывали его для туристов, а также для использования в сельском хозяйстве. Новинка не получила стекол и дверей. В базовом исполнении у нее нет боковых зеркал, тента, и они доступны опционально. При габаритах в 3759х1575х1905 мм и дорожном просвете в 229 мм транспортное средство имеет колесную базу размером 2438 мм. Весит Mahindra Roxor 1 377 кг.
В моторном отсеке внедорожника расположена 62-сильная дизельная установка. Она комплектуется пятискоростной механической трансмиссией. Автомобиль может разогнаться до скорости 72,5 километра в час.
Будет ли продаваться внедорожник Mahindra Roxor в других странах, неизвестно. В США стоимость автомобиля составляет от 15 499 долларов.