Назван ТОП-5 самых доступных в марте новых иномарок в РФ

Автоэксперты выяснили, какие из иномарок, доступных на первичном авторынке России, предлагаются по самым низким ценам. Отмечается, что в марте рейтинг почти не претерпел изменений относительно предыдущего месяца.

Узбекский хэтчбек Ravon R2, как и в феврале, остался самым бюджетным новым автомобилем зарубежной марки. Всего за 439 000 рублей россияне могут купить базовую версию такой модели, под капотом которой расположился 1,25-литровый агрегат. На вторую строчку поднялся седан Ravon Nexia за счёт ценника от 449 000 рублей. Наряду с этим на третье место сместился японский Datsun on Do. За такую «четырёхдверку» в России в этом месяце придётся отдать не менее 451 000 рублей.

Китайский автомобиль Brilliance H230 по цене от 459 900 рублей в марте сохранил четвёртую строчку. Пятое место в рейтинге самых недорогих моделей от иностранных производителей занял FAW Oley. В базовой комплектации китайский седан доступен в России за 491 000 рублей.